Родственники президента Рахмона избили главу Минздрава Таджикистана





Источники Радио Озоди (местная служба Радио Свобода) сообщают, что инцидент произошел сразу после кончины родной сестры таджикского президента Курбонби Рахмоновой от COVID-19.





В результате избиения министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и руководитель Медицинского центра при исполнительном аппарате главы государства Холмахмад Рахимзода получили серьезные травмы, отметили источники в МВД и Минздраве на условиях анонимности.





Власти не комментируют информацию об избиении главы Минздрава.





Родная сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова ушла из жизни 20 июля. Сообщается, что у женщины был коронавирус и она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента Таджикистана.





Для лечения родной сестры главы Таджикистана, по словам источников, были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана.





Источник Радио Озоди сообщил, что за два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациенки таджикскими врачами неправильным. «Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой: Фахриддин, Фаррух и Зиёдали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента», рассказал источник.





Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть, у руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды – травма головы, добавил собеседник Радио Озоди. Другие врачи получили легкие травмы.





Министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода не присутствовал на пресс-конференции ведомства и при передаче Соединенными Штатами Таджикистану 1,5 миллиона доз вакцины Moderna.





Шодихон Джамшед, замглавы Минздрава, 26 июля на встрече с журналистами сказал, что министр Абдуллозода находится в служебной командировке за пределами Таджикистана. «Откуда появились эти слухи?» - возмущенно воскликнул он в ответ на вопрос о возможном избиении главы Минздрава.





Тем временем, как сообщают источники, в связи с инцидентом МВД Таджикистана начало проверку, пока никто не задержан.





Официальная причина смерти Курбонби Рахмоновой не сообщается.