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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального

Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального, сайты его соратников и штабов (*внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены).

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сказал,то на этот шаг власти пошли из-за надвигающихся парламентских выборов.

По мнению Орешкина, остановить репрессивную машину уже некому, пишет udf.name
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