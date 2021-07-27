Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального
Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального, сайты его соратников и штабов (*внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены).
Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сказал,то на этот шаг власти пошли из-за надвигающихся парламентских выборов.
По мнению Орешкина, остановить репрессивную машину уже некому, пишет udf.name
09:34 27/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение