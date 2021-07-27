Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на вторник 27 июля
Синоптики прогнозируют, что во вторник жара усилится – максимальная температура воздуха днем достигнет +30..+33°С.
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторник 27 июля, сообщили в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, из-за неблагоприятных погодных условий на ближайшие сутки объявлен второй – оранжевый – уровень опасности.
По данным Белгидромета, 27 июля ночью по западу Беларуси, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы.
Максимальная температура воздуха днем достигнет +30..+33°С.
08:47 27/07/2021
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