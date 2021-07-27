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Вместо рекламы на иностранных телеканалах будут показывать социальные ролики министерств

В закон «О рекламе» внесены соответствующие изменения




Мининформ Беларуси предлагает вместо рекламы показывать на иностранных телеканалах социальные ролики белорусских министерств. Информация об этом появилась на сайте Мининформа.

В обновленном законе «О рекламе» говорится о том, что в зарубежных телепрограммах, вещающих на РБ, запрещена иностранная реклама, эфирное время которой может быть заменено на социальные ролики белорусских ведомств.

В качестве рекламодателя социальной рекламы выступает государственный орган управления, в компетенцию которого входят вопросы, освещаемые в ней, также госорган обеспечивает производство и размещение социальной рекламы.

Операторы электросвязи и поставщики услуг, которые транслируют иностранные телепрограммы и желают заменить рекламу в них на белорусские социальные ролики, в свою очередь, могут обратиться в соответствующий орган государственного управления.

Напомним, за последний год несколько зарубежных телеканалов получили запрет на трансляцию программ в Беларуси по разным причинам.
KP.by
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