26 июля самолет «Белавиа», пролетая над Белгородской областью, подал сигнал бедствия. Поводом для этого стало критическое внезапное повышение температуры масла в одном из двигателей. Рейс совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово с отключенным движком.





— Посадка на одном двигателе — это не что-то суперстрашное, — объясняет «Филину» эксперт на условиях анонимности.— Важно не количество двигателей, а возможность регулировки скорости полёта и посадки. Один штатно работающий двигатель — для посадки достаточно. Но самолёту нужна будет более длинная взлетно-посадочная полоса, чем обычно (как правило, в крупных аэропортах она имеется, там взлетают и садятся огромные аэробусы, которым тоже нужна длинная полоса).





Полоса длиннее нужна, потому что в штатной ситуации на первом этапе торможения идёт торможение двигателем — включается реверс (обратная тяга). И только потом уже включается обычный тормоз на колёсах.





— Критическое внезапное повышение температуры масла в двигателе с чем может быть связано?





— Причины могут быть разные. Например, некачественное масло с низкой температурой воспламенения. Или плохое топливо с очень высокой температурой горения, с которой не справилась система охлаждения. Возможно, был выбран неправильный режим работы двигателя, что вызвало перегрев. И очень вероятная причина — система охлаждения плохо сработала.





— Датчик температуры масла мог обмануть?





— Конечно. Но датчики не так часто врут, для этого нужна очень веская причина.





— Двигатель мог из-за критического повышения температуры масла загореться или взорваться?





— Нет. Он просто заклинил бы и заглох. Двигатель взрывается не из-за температуры масла.





— А взорваться движок из-за чего может?





— Реактивный двигатель — довольно простой в конструкции. Поток воздуха через компрессор попадает в камеру сгорания, а потом смешивается с топливом, воспламеняется и вылетает в турбину, разгоняясь там и толкая двигатель.





Взрыв может быть в камере сгорания, когда, например, там слишком много топлива. При попадании птицы или любого другого инородного тела в двигатель. При попадании чего-то кроме топлива и воздуха, нарушается состав топливо-воздушной смеси, инородные тела горят быстрее и портят поток всякими частицами типа угольков, чего-то несгоревшего, который, в свою очередь ломает лопатки турбины.





Просто так движок в крейсерском полете не взрывается. Там нечему особо взрываться.



