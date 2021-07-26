Певица МакSим пришла в сознание
Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пришла в сознание. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Telegram-канал Mash.
Фото: Алексей Смагин / PhotoXpress
Отмечается, что врачи вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы проверить, сумеет ли она дышать самостоятельно. Исполнительница оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.
Состояние МакSим все еще оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее в понедельник об улучшении состояния исполнительницы РИА Новости заявила ее представительница Маргарита Соколова.
О том, пишет Лента.Ру, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
21:11 26/07/2021
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