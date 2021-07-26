В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества"





В Евросоюзе за время пандемии коронавируса зафиксировали удвоение числа людей, чувствующих себя одинокими, пишет korrespondent.net. Об этом сказано в докладе Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), опубликованном в понедельник, 26 июля.





«Согласно докладу JRC, каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах… По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди лиц в возрасте 18-35 лет увеличился в четыре раза», — сказано в докладе.





Если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. Проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Его одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.





При этом до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы ЕС демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).





У жителей ЕС в среднем на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности), и на ту же цифру увеличились отрицательные эмоции, включая напряжение и подавленность.





«На этот рост чувства одиночества, безусловно, оказали влияние санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия», — гласит отчет.





В свою очередь вице-президент Еврокомиссии по вопросам демографии Дубравка Шуйца заявила, что «пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция».





«Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы… Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплоченное общество в ЕС», — сказала Шуйца.





Напомним, что из-за пандемии 1,5 млн детей потеряли родных. Больше всего детей потеряли родителей из-за COVID-19 в Перу, Южной Африке, Мексике, Бразилии, Колумбии, Иране, США и России.



