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Дмитрий Шепелев впервые показал восьмилетнего сына Жанны Фриске

Белорусский и российский телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал, как выглядит его восьмилетний сын Платон от певицы Жанны Фриске.

Фото: Instagram / @dmitryshepelev

Пост с фотографиями опубликован в Instagram, пишет Zerkalo.io.

«Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время когда все что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие.

Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним», — написал Дмитрий Шепелев.

У певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева в 2013 году родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов Фриске диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, певица умерла от глиобластомы.
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