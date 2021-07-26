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Штрафы за продажу энергетиков подросткам утвердили в Беларуси

С 8 июля в Беларуси ввели запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, в милиции рассказали, какие штрафы за это предусмотрены.



"За продажу энергетиков несовершеннолетним для граждан предусмотрен штраф от Br1 тыс. до Br2 тыс., для должностных лиц – от Br5 тыс. до Br10 тыс., а для юридических лиц – от Br10 тыс. до Br30 тыс.",- говорится в телеграм-канале минской милиции с понедельник.

В ведомстве напомнили, пишет interfax.by, что в стране вступило в законную силу решение Совмина №363, которое запрещает продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет.

"Согласно документу, энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые нельзя продавать несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки (с долей этилового спирта не более 7%), пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости", - уточнили в милиции.
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