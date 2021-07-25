Беларусь обогнала соседей по количеству авторов твитов о странах





Ежемесячное распределение авторов твитов ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, пишет Ежедневник, за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021:





Число авторов твитов за год с ссылками на публикации со словами:





Belarus — 146 744





Ukraine — 146 618





Poland — 145 504





Estonia — 56 852





Lithuania — 44 155





Latvia — 18 083





Любопытно, что из авторов твитов о странах было только одно физическое лицо, так называемых инфлюенсеров, действующий в тот момент Президент США — Дональд Трамп, который сделал ссылки на публикации с упоминанием Украины и Польши.





Сохраняется прежняя рекомендация, что необходима разработка стратегии работы с инфлюнсерами и популярными аккаунтами в Twitter, чтобы сохранять страну в глобальной информационной повестке.





Для анализа Baltic Internet Policy Initiative использовала платформу мониторинга социальных медиа BuzzSumo.