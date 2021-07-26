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Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии

Лишенный аккредитации ПЦ "Весна" награжден поощрительной премией имени Марион Дёнхофф. Основной лауреат премии - немецкий юрист Герхарт Баум.

Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии
Глава белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий
Белорусский правозащитный центр "Весна" получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff) с денежным эквивалентом в 20 тысяч евро за выдающийся вклад в поддержку демократии и защиту гражданских прав. О решении жюри учредители премии сообщили в понедельник, 26 июля, пишет DW.

Основным лауреатом премии за содействие международному взаимопониманию и примирению стал 88-летний немецкий юрист и бывший министр внутренних дел Герхарт Баум (Gerhart Baum). В качестве главы делегации ФРГ в Комиссии по правам человека ООН (ныне Совет по правам человека ООН) он выступал в защиту людей, страдающих от войны или оказавшихся в зоне боевых действий.

Немецкий либеральный политик Герхарт Баум

Главная премия также имеет эквивалент в 20 тысяч евро. Церемония награждения пройдет 28 ноября.

Задержание Алеся Беляцкого

15 июля стало известно, что глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий задержан в Беларуси в рамках уголовного дела, детали которого пока не предаются огласке. В этот день прошли обыски в ряде правозащитных организаций и были задержаны еще несколько представителей "Весны".

Премия Дёнхофф для Горбачева

Премия имени известной немецкой журналистки Марион Дёнхофф вручается с 2003 года фондом Zeit (Zeit-Stiftung), газетой Die Zeit и фондом имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff Stiftung). В 2010 году ее лауреатом стал бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Источник: Александр Дельфинов
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