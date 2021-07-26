Жара: на юге Беларуси горит торфяник площадью 85 га

Информация о том, что в агрогородке Комаровичи горят пожнивные остатки, поступила спасателям 25 июля около 13:08. Прибывшие на место расчеты спасателей установили, что на площади 85 гектаров горит торф.





"На месте загорания торфа работали представители ОАО "Комаровичи", ГЛХУ "Петриковский лесхоз", МЧС по Гомельской области. С наступлением темноты, в воскресенье, в 23:00 работы по тушению горящего торфяника приостановили. Утром 26 июля возобновили тушение пожара", – сообщили в понедельник в МЧС.





За минувшее воскресенье в Гомельской области ликвидированы два лесных пожара на общей площади 0,2 га на территории ГПУ НП "Припятский" Лельчицкого района, а также торфяной пожар на площади 0,9 га на территории Петриковского района.





"Неликвидированным остается 1 торфяной пожар на площади 85 га на территории Петриковского района", – уточнили спасатели.





Пожары на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, "палов" травы. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой.





Июль 2021 года, по оценкам синоптиков, может войти в историю климатических наблюдений как самый жаркий второй месяц лета в Беларуси, столбик термометра в ряде регионов поднимался до 37 градусов.