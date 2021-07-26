



Согласно исследованию, у пациентов с разным течением болезни IQ снизился на три-семь балов. Однако российские медики считают, что виной тут не сам вирус, а вызванное им кислородное голодание мозга. Хотя все согласны, что пока наука еще не выяснила всех последствий COVID-19.





Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона заметили, что коронавирус разрушает мыслительные способности человека. Результаты исследования о связи ухудшения интеллекта с COVID-19 был опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Но впервые исследование обнародовали на сайте medrxiv.org в прошлом году.





Страдают способности к абстрактным логическим рассуждениям, концентрации и планированию. Сильнее всего индекс IQ пострадал у пациентов, которые были подключены к ИВЛ: их уровень интеллекта снизился на семь баллов. При этом перенесенный инсульт обычно приводит к потере лишь трех баллов.





У людей, которым не потребовалась система ИВЛ, уровень интеллекта снизился на четыре балла, а у переболевших в легкой форме — на три. Ученые протестировали более 80 тысяч человек, перенесших болезнь в разных формах, и пришли к выводу, что интеллект переболевшего ковидом человека, вероятно, не восстанавливается.





Можно ли восстановиться?

Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская пояснила «360», что в исследовании речь идет не столько о последствиях самого ковида, сколько о совокупности очень многих факторов течения болезни: например, при тяжелой форме пневмонии падает сатурация (насыщение крови кислородом) и наступает гипоксия.





Но это может быть и ковид, и кома при сахарном диабете, и отравление тяжелыми металлами, и другая инфекция, инфаркт, инсульт, эпилептический приступ — все они приведут к умственному ухудшению, уточнила Ольга Голубинская. То есть нельзя сказать, что виноват именно ковид, — нет прямой корреляции.





«Это неправильно поставленный вопрос, что ковид нам даст полстраны поглупевших людей. Этот супервирус, который вызвал пандемию, приводит к тяжелой пневмонии. У людей нарушается кислотно-щелочной баланс, плохая сатурация, и все эти и другие негативные последствия вызывают микроповреждения головного мозга», — сказала невролог.





Голубинская подчеркнула, что такие повреждения нельзя сравнивать с болезнью Альцгеймера или аналогичными недугами. Если бы ковид приводил к макроструктурным изменениям, были бы зафиксированы массовые случаи инсультов, параличей, парезов.





Для восстановления когнитивных способностей врач порекомендовала выбрать абсолютно новое занятие. Тем, кто никогда не играл в шахматы, стоит попробовать освоить эту игру, а не умеющие танцевать смело могут отправляться на занятия танго. Резкая смена деятельности хорошо влияет на умственные способности и восстанавливает нейронные связи.





Страдают легкие — страдает мозг

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», что еще во время первой волны предполагали, что коронавирус атаковал участок мозга, отвечающий за обоняние. Потом было установлено, что он повреждает не сами нейроны, а систему клеток, обеспечивающих передачу импульсов.





Проще всего объяснить когнитивные нарушения гипоксией, которая возникала у пациентов при воспалением легких. Снижение насыщения крови кислородом действительно может снизить интеллект. Но это было установлено еще задолго до ковида





Шунков добавил, что это так же справедливо для любой другой инфекции, оказывающей прямое влияние на дыхательную систему или способную вызвать очаги воспаления в головном мозгу: например, вируса клещевого энцефалита, кори и других.





«Я не исключаю, то после коронавирусной инфекции когнитивные способности могут ухудшиться. Сейчас накопилось достаточно сведений об отсроченных осложнениях ковида. Но проведено слишком мало исследований, чтобы установить причинно-следственную связь и сказать точно, пройдут ли эти осложнения или же они будут необратимыми», — пояснил Шунков.





Он отметил, что врачи не просто так не рекомендуют заниматься активной деятельностью во время болезни. Слабость — главный показатель того, что нельзя заниматься физическим трудом. Игнорирование этого симптома чревато еще большей гипоксией. А когда страдают легкие, будет страдать и мозг.







