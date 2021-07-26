Это не трущобы Мумбая - это ЦИП на Окрестина
Мы много слышали об абсолютно нечеловеческих условиях для политических узников на Окрестина, а теперь есть возможность эти условия увидеть самим.
люди у Окрестина, август 2020 года
|
1 из 8
На электронную почту "Весны" на условиях анонимности прислали фотографии, сделанные в камере Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
Заключенные, которые побывали на Окрестина, подтвердили Еврорадио, что камеры действительно выглядят так.
#1#
Только на мгновение сравните с Беларусью: топ тюрем мира
16:42 26/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение