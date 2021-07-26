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Это не трущобы Мумбая - это ЦИП на Окрестина

Мы много слышали об абсолютно нечеловеческих условиях для политических узников на Окрестина, а теперь есть возможность эти условия увидеть самим.

Это не трущобы Мумбая - это ЦИП на Окрестина
люди у Окрестина, август 2020 года
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На электронную почту "Весны" на условиях анонимности прислали фотографии, сделанные в камере Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Заключенные, которые побывали на Окрестина, подтвердили Еврорадио, что камеры действительно выглядят так.

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