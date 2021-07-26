В начале июля Олег Галегов должен был после отпуска выйти на смену, однако коллеги его так и не увидели.





Как стало известно " Нашей Ниве " от нескольких диспетчеров "Белаэронавигации", вместе с семьей Олег Галегов уехал из Беларуси.





"Голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair его, но я не видел Олега уже давно, — говорит изданию его коллега. - Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться, он поудалял свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не расказывало. Но я особо о нем не переживаю, думаю, просто перестраховался и уехал. Специалист он классный, работу найдет в любой стране".





Заместитель гендиректора "Белаэронавигации" Иван Герловский сказал, что Олег Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его "исчезновении".





Олег Галегов родом из Грузии. Он переехал в Беларусь в сознательном возрасте, здесь познакомился с белруской, женился и остался жить.





Другой его коллега высказал мнение, что после громкого резонанса от чрезвычайного происшествия Галегов мог уехать к родственникам в Грузию.