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Швед "выставил счет" Германии

За время Великой Отечественной войны Беларуси был нанесен ущерб в 500 млрд долларов в современных ценах

В такую сумму потери страны сегодня оценил генпрокурор Андрей Швед после доклада Александру Лукашенко. По его словам, прокуратура изучает возможный материальный ущерб, который был нанесен действиями «немцев и их пособников».

По словам Шведа оценка в 500 млрд долларов является минимальной и основана на изучении архивных материалов, в том числе Нюрнбергского процесса. 

Он пообещал подготовить большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств, в которых будет рассказываться «о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о деятельности современных неонацистов, их формах и методах по уничтожению беларуского государства», пишет БелТА.

Как отмечает reform.by, на Постдамской конференции в августе 1945 года было достигнуто соглашение об удовлетворении репарационных претензий СССР за счет изъятий из восточной зоны Германии, а также за счет немецких активов в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии. 

В СССР были вывезены значительные объемы различного имущества: от транспортных средств, до оборудования, а также скот, зерно и другие продукты. 

Советский Союз перестал взимать репарации с ГДР с 1 января 1954 года.
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