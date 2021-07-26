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Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своем имуществе

Ватикан впервые раскрыл количество собственного имущества в мире, указав, что владеет более 5000 объектами недвижимости.


Как передает Укринформ со ссылкой на The Guardian, раскрытая Ватиканом информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете за 2020 год для Святого престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого престола (APSA).

Управление APSA является своего рода бухгалтерией, которая управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров Святого престола.

30-страничный документ, обнародованный APSA, показал, что Ватикану принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 объектов за рубежом, не считая посольств Ватикана во всем мире.

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Как отмечается, только около 14% итальянской собственности Ватикана сдавались в аренду по рыночным ценам, а остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим.

Около 40% объектов собственности Ватикана - это институциональные здания: такие как школы, монастыри и лечебные учреждения.

Обнародованная документация показала, что APSA владеет инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.
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