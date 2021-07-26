+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Операция "Ликвидация" продолжается - на очереди фонд "Добра"

В расписании Минского городского суда появилось слушание о ликвидации Местного социального фонда «Добра».

Заседание назначено на 30 июля, а в качестве истца указан Мингорисполком.

На своей странице в Facebook директор фонда Александр Скрабовский сообщил, что «не располагает никакой официальной информацией о предстоящем суде по ликвидации фонда».

Фонд «Добра» — это некоммерческая организация, которая работает в сфере развития социальных инноваций, ответственных и устойчивых практик ведения бизнеса. Он известен в первую очередь как учредитель конкурса социальных проектов Social Weekend, а также студии импакт-проектов ХАБ/ЛАБ. 

Выступает в роли координатора Партнерской группы устойчивого развития по взаимодействию с бизнесом. Фондом также был разработан Индекс корпоративной устойчивости и ответственности, по которому оценивают социально ответственные компании.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]