Мужчину обвиняли по статье «Акт терроризма». Судья Елена Бушева присудила молодому человеку 10 лет колонии усиленного режима. Именно столько для минчанина запросил гособвинитель. Против Михайлова начато новое уголовное дело, сообщает незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна».









«Всем, кто волнуется за „горящий танк“, невредимый 111-й передает привет с полигона. Завтра — в учебный бой», — написало ведомство в своем телеграм-канале.





Позже уголовное дело по статье «Акт терроризма» все же возбудили и почти две недели спустя задержали 26-летнего минчанина Егора Михайлова.





По версии обвинения, ночью 31 января для «оказания воздействия на принятие решений органами власти, дестабилизации общественного порядка» он поджег военную технику, принадлежащую 120-й дивизии, в результате чего «возникла опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий».





Вычислили обвиняемого по видеозаписи камер «Евроопта», куда молодой человек отправился после поджога.





Михайлов вину признал частично. Он отрицал, что совершил акт терроризма по политическим мотивам. По его версии, это был розыгрыш.





В своем последнем слове 19 июля Егор Михайлов еще раз подчеркнул, что не согласен с квалификацией своих действий. Он говорил, что рядом с танком никого не было ни во время поджога, ни после.





— Как сказал мой адвокат при проверке показаний на месте, контрразведчик искал военных 20 минут. Это разведчик! Другой бы вообще никого не нашел. Также прокурор обманывает, когда говорит, что до станции 70 метров. Но потом адвокату говорит, что данное видео ничего не значит, так как сделано в 400 метрах от танка. […] Ну и что было с танком? Не что могло бы быть, а что было? Когда я начал читать показания свидетелей, то там слово «бы» — в каждом предложении по три штуки.





Егор Михайлов также должен оплатить судебные издержки — 685 рублей. Военные материальный иск не подавали.





По данным правозащитников, в отношении Михайлова возбуждено еще одно уголовное дело. По какой статье — пока неизвестно.



