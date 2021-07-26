Сейчас ее перевели в камеру, где она сидит одна. И уговаривают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко.





Сейчас Наталья находится в помещении камерного типа. Это камера с более строгим режимом удержания.





"Ее можно назвать мягким карцером. Там есть кровать, стол, стул, постель. Можно заказывать книги из библиотеки, разрешены получасовые прогулки на воздухе каждый день. В ПКТ Наталья одна. Она говорит, что для нее это лучше, чем в отряде, так как можно не работать. Психологическое состояние у нее такое, что ей хочется побыть одной, отдохнуть. По словам адвоката, выглядит она неплохо", - рассказал Нашей Ниве ее брат Геннадий.





Уже более двух месяцев он не получает от сестры ни писем, ни звонков. Остаются только разговоры через адвоката.





"Мои два письма ей не передали из-за того, что они имеют "экстремистскую риторику". Я писал, что нет справедливости в стране", - говорит Геннадий.





Сейчас Наталье разрешена переписка, но свидания запрещены. В покупках она ограничена - в магазине женщина может потратить лишь одну базовую величину в месяц (29 рублей).





"Дополнительно раз в месяц я могу заказать для нее через интернет-магазин фруктовую посылку до 10 кг. Это апельсины, лимоны, яблоки, томаты и лук.





Наталья говорила, что к ней трижды приходили с вопросом, будет ли она писать прошение о помиловании. Из разных учреждений, включая администрацию колонии. Она отказалась, так как считает, что писать прошение значит признать себя виновной".