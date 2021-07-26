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"Белавиа" прокомментировала инцидент с самолетом

Авиакомпания «Белавиа» прокомментировала инцидент, который произошел с самолетом, летевшим рейсом Минск-Анталья. Причиной экстренной посадки самолета стала неисправность одного из двигателей.

По данным авиакомпании, во время выполнения рейса В2−9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту самолета Boeing 737−800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в Домодедово.

— В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью.

Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.

Напомним, самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, над Белгородской областью России подал сигнал бедствия. «Для более оперативного решения технических проблем» было принято решение посадить самолет в Домодедово.

Судно с бортовым номером EW-455PA пополнило парк «Белавиа» пять лет назад. Ранее самолет нигде не эксплуатировался.
Источник: zerkalo.io
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