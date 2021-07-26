"Белавиа" прокомментировала инцидент с самолетом

По данным авиакомпании, во время выполнения рейса В2−9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту самолета Boeing 737−800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в Домодедово.





— В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью.





Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.





Напомним, самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, над Белгородской областью России подал сигнал бедствия. «Для более оперативного решения технических проблем» было принято решение посадить самолет в Домодедово.





Судно с бортовым номером EW-455PA пополнило парк «Белавиа» пять лет назад. Ранее самолет нигде не эксплуатировался.



