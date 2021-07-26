Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил " Интерфаксу " источник в авиадиспетчерских службах.





Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.





По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.





"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.





Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.





Еuroradio сообщает, что подавший сигнал бедствия самолет пролетел мимо Воронежа и Липецка. Похоже, что он направляется на Москву









11.31 На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Что именно случилось в самолете, пока неизвестно.





11.40 Подавший сигнал тревоги самолет "Белавиа" будет приземляться в московском аэропорту "Домодедово".





Причиной для аварийного сигнала стало критическое повышение температуры масла - из-за этого сработал датчик неисправности.





11.48. Согласно данным flightradar24.com самолет сел Домодедово - он почему-то пролетел 2 российских аэропорта, которые находились гораздо ближе, чем московский.





12.07 Как сообщили РИА Новости в экстренных службах самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.





"Домодедово" подтвердил посадку рейса "Белавиа", самолет уже освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки, пассажиров доставят в терминал.







