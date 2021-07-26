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Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. И на одном двигателе приземлился в Москве

(обновляется) Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, находясь над Белгородской областью РФ. Самолет приземлился в московском аэропорту "Домодедово". Он почему-то пролетел 2 российских аэропорта, которые находились гораздо ближе, чем московский.

Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. И на одном двигателе приземлился в Москве
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.

"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.

Еuroradio сообщает, что подавший сигнал бедствия самолет пролетел мимо Воронежа и Липецка. Похоже, что он направляется на Москву


11.31 На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Что именно случилось в самолете, пока неизвестно.

11.40 Подавший сигнал тревоги самолет "Белавиа" будет приземляться в московском аэропорту "Домодедово". 

Причиной для аварийного сигнала стало критическое повышение температуры масла - из-за этого сработал датчик неисправности.

11.48. Согласно данным  flightradar24.com самолет сел Домодедово - он почему-то пролетел 2 российских аэропорта, которые находились гораздо ближе, чем московский.

12.07 Как сообщили РИА Новости в экстренных службах самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.

"Домодедово" подтвердил посадку рейса "Белавиа", самолет уже освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки, пассажиров доставят в терминал. 
Белорусский партизан
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