Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. И на одном двигателе приземлился в Москве
(обновляется) Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, находясь над Белгородской областью РФ. Самолет приземлился в московском аэропорту "Домодедово". Он почему-то пролетел 2 российских аэропорта, которые находились гораздо ближе, чем московский.
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.
По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.
"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.
Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.
Еuroradio сообщает, что подавший сигнал бедствия самолет пролетел мимо Воронежа и Липецка. Похоже, что он направляется на Москву
11.31 На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Что именно случилось в самолете, пока неизвестно.
11.40 Подавший сигнал тревоги самолет "Белавиа" будет приземляться в московском аэропорту "Домодедово".
Причиной для аварийного сигнала стало критическое повышение температуры масла - из-за этого сработал датчик неисправности.
11.48. Согласно данным flightradar24.com самолет сел Домодедово - он почему-то пролетел 2 российских аэропорта, которые находились гораздо ближе, чем московский.
12.07 Как сообщили РИА Новости в экстренных службах самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.
"Домодедово" подтвердил посадку рейса "Белавиа", самолет уже освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки, пассажиров доставят в терминал.
Белорусский партизан
10:53 26/07/2021
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