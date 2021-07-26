Смерть от COVID-19 грозит им чаще остальных - ученые назвали еще одну уязвимую категорию людей
Все чаще от ковида стали умирать люди старше 40 лет и без сопутствующих заболеваний. Правда, это люди, которые не вакцинированы.
Согласно проведенным исследованиям, в Великобритании именно молодые вакцинируются неохотно, пишут РИА Новости.
Специалисты объяснили также случаи смертей среди привитых.
По словам ученых, примерно у пяти процентов людей организм вообще не дает иммунного ответа на вакцину.
Примерно столько же людей слабо реагируют на вакцину по причине специфических проблем со здоровьем. Речь в частности идет о тех, у которых есть трансплантанты.
Такие пациенты как правило в больших дозах принимают лекарства, подавляющие иммунитет.
10:21 26/07/2021
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