Программист Playtika погиб в командировке. Семья хочет расследования

Пётр и родные программиста считают, что трагедии можно было избежать. Они хотят, чтобы Playtika провела внутреннее расследование и помогла наказать виновных. Но компания на запросы семьи отвечает не так, как им бы хотелось.

Что случилось

Владимир Харитончик погиб 12 июля 2020 года в анталийском отеле Granada Luxury Belek. Ему стало плохо в бассейне. Турецкий патологоанатом заключил, что причиной смерти стал сердечный приступ.





Сестра программиста Ирина считает, что «в трагедии есть виновные».





— На видео с камер наблюдения видно, как мой брат плавает. Потом, видимо, ему стало плохо: он падает лицом в воду и не шевелился. Подходит спасатель, стоит рядом 30 секунд — я засекала, — смотрит, а затем разворачивается и уходит. Мой брат пролежал в воде 5 минут, и никто не пытался достать его. А потом уже другой спасатель увидел и прыгнул за ним в воду.





Когда Вову достали из воды, к нему подбежала жена одного из сотрудников Playtika — в прошлом врач-патологоанатом. Она стала проводить ему непрямой массаж сердца, делала искусственное дыхание. Спасатели просто стояли рядом. Она кричала: «Помогайте!» — а они ничего не делали», — говорит сестра Владимира.





По словам собеседницы dev.by, жена коллеги Владимира попросила врача отеля принести дефибриллятор. Тот ушёл — и больше не вернулся.





— Когда брата привезли в больницу, в качестве причины смерти указали утопление. А в заключении патологоанатома, которое пришло через 3 месяца, — сердечный приступ. Ещё там написано, что, со слов коллеги, у погибшего «были проблемы с сердцем».





Ирина говорит, что вдова погибшего звонила сотруднику, заявившему о хроническом заболевании сердца у её мужа, спрашивала, зачем он дал такие показания. Тот ответил, что хотел защитить честь коллеги — спасатели якобы утверждали, что от Владимира пахло спиртным. Однако в полицейских протоколах нет информации об этом. В справке из больницы — 0 промилле, наркотических веществ в крови нет. Владимир не употреблял алкоголь и не курил, подчёркивает сестра.

Чего хочет семья и как реагирует компания

После гибели Владимира Playtika выразила соболезнования его вдове, сделала выплаты, «необходимые в соотвествие с законодательством Республики Беларусь». В комментарии dev.by компания сообщила, что остаётся на связи с женой и детьми своего программиста, помогает им финансово и организационно.





Однако родственникам этого недостаточно: цель семьи — привлечь к ответственности администрацию и сотрудников отеля за смерть Владимира. Они хотели бы, чтобы компания посодействовала: «Кто мы для отеля — никто, а Playtika — крупная международная компания». Однако сама Playtika не хочет скандала, полагает собеседница dev.by.





По словам сестры, внутреннее расследование, на котором настаивала семья погибшего, Playtika не проводила, так как несчастье случилось в воскресенье. «А в выходной день компания не несёт ответственности за своих работников».





Сетра и мама Владимира в разное время отправляли в Playtika запросы, в которых просили, чтобы компания:





разъяснила «необходимость направлять в командировку сотрудников во время бушующей во всём мире эпидемии»;

рассказала, «проводилась ли служебная проверка по факту гибели их сотрудника в командировке». И предъявила результаты по факту этой проверки;

пояснила, «какие документы и когда были отправлены в компетентные органы на территории Республики Беларусь по факту гибели их сотрудника».

Ответ с разъяснениями на свой запрос от 12 мая 2021 года получила мама:









Получатели письма отмечают, что документы, которые компания предоставила вдове программиста (упомянуты в письме Playtika к его маме), — это протоколы полицейских допросов, видеозаписи с камер наблюдения и первичное заключение из больницы. Но им нужно было «уже другое».





Ирина запросила у компании приказ о командировании в Турцию (но не получила), а также страховой полис. Вот ответ по нему:





Что ответили белорусские чиновники

Семья Владимира послала запрос в минтруда, ответ пришёл из департамента госинспекции труда. В нём чиновники тоже делают упор на то, что 12 июля 2020 года — это воскресенье.





Близкие писали в МИД, Следственный комитет и прокуратуру — просили помочь «в расследовании обстоятельств гибели гражданина Беларуси». Силовые ведомства отказали родным программиста на том основании, что он погиб в чужой стране, перенаправили в МИД. А МИД порекомендовал нанять адвоката в Турции и приложил целый список контактов.

Что делает адвокат, которого наняли в Турции

По словам Ирины, вдова Владимира наняла адвоката в конце зимы. Тот подал три разных ходатайства о возобновлении производства по делу о смерти программиста.





В первом указал, что при проведении расследования полиция не запросила записи с камер наблюдения в отеле и не допросила важного свидетеля — жену коллеги Владимира, которая оказывала ему первую помощь. Она готова была дать показания ещё год назад.

Во втором указал на нарушения при составлении полицейских протоколов. «Сотрудники Playtika подписали их, не зная языка: протоколы составлены на турецком», — говорит сестра Владимира.

В третьем ходатайстве адвокат обращает внимание на то, как составлено заключение патологоанатома. «Мы показывали его нескольким врачам в Беларуси — они говорят, что эксперты так не делают: ни цифр, ни фактов, только ссылки на слова свидетелей», — отмечает Ирина.

По первому ходатайству уже пришёл отказ, ответов по второму и третьему семья ещё ждёт. «В Турции всё долго», — комментирует сестра Владимира.

Комментарий Playtika для dev.by

Мы обратились в Playtika со списком вопросов от родных Владимира — тех же, которые они задавали в своих письмах (перечислены выше). Вот, что ответили в компании:





— Мы были очень шокированы и опечалены новостью о смерти Владимира Харитончика в прошлом году в Турции. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям. Мы продолжаем поддерживать отношения с женой Владимира, а также оказывать помощь ей и её детям, содействуя в решении организационных вопросов, предоставляя финансовую поддержку и возможность обратиться за психологической помощью.

Комментарий юриста

dev.by попросил управляющего партнёра юридической фирмы IT-Legal Амира Аль-Хайдара помочь разобраться, отвечает ли компания за командировочного в выходной и что она кому должна в такой ситуации.





— Во-первых, хочу выразить свои соболезнования семье погибшего. Во-вторых, пояснить, что служебной командировкой признаётся поездка работника по распоряжению нанимателя на определённый срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы.

Направление в служебную командировку оформляется приказом нанимателя. Именно в этом документе определяется срок и цель командировки.





При этом стоит обратить внимание, что в соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Республики Беларусь на работников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим труда и отдыха, установленный по месту командировки. На практике это означает, что даже если трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка компании какой-либо день недели определён для работника как выходной при обычной работе, не обязательно он будет таковым являться и во время командировки.





Таким образом, чтобы определить, являлось ли воскресенье 12 июля 2020 года для погибшего работника выходным, необходимо иметь возможность ознакомиться с приказом о направлении в служебную командировку, а также иными документами, которые определяли режим работы в командировке (программа конференции, план встреч с клиентами и тому подобное).





Почему это важно? Законодательством определён чёткий круг ситуаций, когда должно проводиться расследование несчастного случая на производстве (в данном случае в командировке):





несчастный случай произошёл во время выполнения работником служебного задания нанимателя;

работник осуществлял подготовительные работы либо направлялся к рабочему месту в месте командирования;

либо следовал к/из места пребывания в командировке.

По общему правилу расследованием несчастного случая должна заниматься принимающая организация. Однако Положение о страховой деятельности содержит также и обязанность нанимателя принимать участие в расследовании несчастных случаев в порядке предусмотренном законодательством.





В случае, если несчастный случай действительно произошёл в выходной день работника, несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном случае.



