Фото: СТВ





— В течение первого полугодия этого года Китай направил безвозмездно в Республику Беларусь 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе у нас. Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью. Сегодня Министерством здравоохранения нашей страны по поручению главы государства ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть определенные скидки хорошие, — отметил дипломат.





По словам Юрия Сенько, в ближайшее время может быть подписан контракт, и в Беларусь будет направлено около миллиона доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения.





Также он отметил, что сегодня идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. «Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь», — сказал Сенько.



