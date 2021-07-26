Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В итоге мама и сын получили «сутки».

По информации правозащитников, 22 июля сотрудники КГБ задержали 66-летнюю Татьяну Счастную, ее супруга 64-летнего Сергея Анановича и 29-летнего сына Яна. Дома и на даче семьи прошли обыски. Затем их допросили в КГБ, после чего отвезли в Советское РУВД. Здесь, пишут правозащитники, на всех членов семьи составили протоколы по статье 24.3 КоАП (Неповиновение).





Согласно протоколам, на территории отделения милиции родители и сын упирались ногами и руками, отказывались выходить из машины. 23 июля их дела разбирали в суде Советского районного Минска.





Во время заседания Ян пояснил, что никто его не задерживал, пишут правозащитники. По словам молодого человека, сотрудники КГБ предложили ему приехать в родительский дом, чтобы передать ключи от квартиры, где должен был пройти обыск. Ян подъехал.

После обыска, продолжил парень, его и родителей доставили в КГБ. Здесь молодого человека допросили в качестве свидетеля, а затем доставили в Советское РУВД. На территории управления, отметил в суде свидетель-милиционер, Ян и «совершил правонарушение». В итоге судья признал парня виновным по статье 24.3 КоАП и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста, пишет news.zerkalo.io





Мама Татьяна Счастная ближайшие дни также проведет за решеткой. Показания женщины и милиционера-свидетеля во время процесса разошлись. Татьяна уверяла, что добровольно вышла из служебной машины и направилась в РУВД. Милиционер пояснял иначе. По его словам, женщину задержали для «установления личности», однако во дворе РУВД она отказалась пойти за сотрудником. Подтвердить эти слова записями не удалось: по информации, которую приводят правозащитники, оказалось, что видеокамеры во дворе РУВД не работали. В итоге суд назначил Татьяне 15 суток ареста.





Третий член семьи — Сергей Ананович — вины также не признал. 22 июля, пояснил мужчина, он вышел из служебной машины по первому требованию. Кроме того, он рассказал, что ухаживает за своей 86-летней матерью, которая находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Суд постановил оштрафовать Сергея на 100 базовых (2900 рублей).



