+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Правозащитники: семью из Минска увезли в КГБ, а позже судили за неповиновение милиции

В Минске сотрудники КГБ задержали семью, а позже родителей и сына осудили за неповиновение милиционерам.

 Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В итоге мама и сын получили «сутки».
По информации правозащитников, 22 июля сотрудники КГБ задержали 66-летнюю Татьяну Счастную, ее супруга 64-летнего Сергея Анановича и 29-летнего сына Яна. Дома и на даче семьи прошли обыски. Затем их допросили в КГБ, после чего отвезли в Советское РУВД. Здесь, пишут правозащитники, на всех членов семьи составили протоколы по статье 24.3 КоАП (Неповиновение).

Согласно протоколам, на территории отделения милиции родители и сын упирались ногами и руками, отказывались выходить из машины. 23 июля их дела разбирали в суде Советского районного Минска.

Во время заседания Ян пояснил, что никто его не задерживал, пишут правозащитники. По словам молодого человека, сотрудники КГБ предложили ему приехать в родительский дом, чтобы передать ключи от квартиры, где должен был пройти обыск. Ян подъехал.
После обыска, продолжил парень, его и родителей доставили в КГБ. Здесь молодого человека допросили в качестве свидетеля, а затем доставили в Советское РУВД. На территории управления, отметил в суде свидетель-милиционер, Ян и «совершил правонарушение». В итоге судья признал парня виновным по статье 24.3 КоАП и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста, пишет news.zerkalo.io

Мама Татьяна Счастная ближайшие дни также проведет за решеткой. Показания женщины и милиционера-свидетеля во время процесса разошлись. Татьяна уверяла, что добровольно вышла из служебной машины и направилась в РУВД. Милиционер пояснял иначе. По его словам, женщину задержали для «установления личности», однако во дворе РУВД она отказалась пойти за сотрудником. Подтвердить эти слова записями не удалось: по информации, которую приводят правозащитники, оказалось, что видеокамеры во дворе РУВД не работали. В итоге суд назначил Татьяне 15 суток ареста.

Третий член семьи — Сергей Ананович — вины также не признал. 22 июля, пояснил мужчина, он вышел из служебной машины по первому требованию. Кроме того, он рассказал, что ухаживает за своей 86-летней матерью, которая находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Суд постановил оштрафовать Сергея на 100 базовых (2900 рублей).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]