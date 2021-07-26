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В США сообщили о вспышке неизлечимой инфекции

Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую врачи нашли в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Как передает The New York Times.


Впервые возбудитель обнаружили в 2009 году в Японии. Candida Auris устойчив ко всем существующим лекарствам. Однако он стал еще более опасным по мере распространения в период пандемии, предупредили ученые.

Примерно треть пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение 30 дней. При этом они уже были серьезно больны, поэтому нельзя точно сказать, стал ли грибок первопричиной их гибели. У пяти - десяти процентов людей с патогеном развилась серьезная инфекция кровотока.

Специалисты отмечают, что Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях больницы. Для здоровых людей он относительно безопасен, однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой грибок может быть смертельным.

"Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, это именно он", - сказал доктор Корнелиус Дж. Клэнси.

Врачи знают, что пациентов с Candida Auris сложно вылечить, однако исследователи впервые выявили в США людей, у которых эта инфекция была устойчива к трем основным классам противогрибковых препаратов. Медиков беспокоит, что теперь из-за коронавирусной эпидемии в группу риска данного патогена входит значительно большее число людей.

Специалисты считают, что COVID-19 ускорил распространение грибковой инфекции.
РИА новости
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