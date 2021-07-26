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Microsoft начал менять приложения под Windows 11

Компания Microsoft сейчас вовсю готовится к релизу операционной системы Windows 11, в которой произошли значительные изменения в дизайне и интерфейсе

Об этом пишет ru.oxu.az со ссылкой на ixbt.com.

К новому интерфейсу адаптируются и обычные приложения Microsoft. 24 июня Microsoft официально анонсировала новый дизайн приложений Photos, Notepad и Paint в Windows 11. Однако ими дело не ограничится.

Компания уже перевела на новую концепцию дизайна такие приложения, как Calculator и PowerToys. Это одни из самых популярных приложений Microsoft для Windows.

Новый дизайн калькулятора выполнен в соответствии с последними рекомендациями для Fluent Design и WinUI, такими как закругленные углы и эффект прозрачности. Также появится новая страница настроек, где будут представлены дополнительные опции.

Набор утилит PowerToys изначально дебютировал в Windows 95, а затем получил второе рождение в Windows 10. Для PowerToys тоже готово обновление, адаптирующее внешний вид приложения под стиль Windows 11.
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