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"Белпочта" 26 июля будет бесплатно доставлять почтовые карточки

РУП "Белпочта" 26 июля в некоторых своих отделениях проведет акцию "Дружба без границ", говорится в сообщении на сайте предприятия.


"Ежегодно 30 июля во всех странах мира празднуют Международный день дружбы – праздник, наполненный радостью, теплотой и улыбками. А поздравить с этим замечательным днем своих друзей вам поможет РУП "Белпочта". В канун праздника, 26 июля, в выделенных отделениях почтовой связи страны "Белпочта" проведет акцию "Дружба без границ", - говорится в сообщении.

Там уточняется, пишет interfax.by, что в этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике.

Почтовые карточки принимаются к отправке в местах проведения акции. Список таких мест размещен на сайте "Белпочты".
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