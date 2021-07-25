



"Ежегодно 30 июля во всех странах мира празднуют Международный день дружбы – праздник, наполненный радостью, теплотой и улыбками. А поздравить с этим замечательным днем своих друзей вам поможет РУП "Белпочта". В канун праздника, 26 июля, в выделенных отделениях почтовой связи страны "Белпочта" проведет акцию "Дружба без границ", - говорится в сообщении.





Там уточняется, пишет interfax.by, что в этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике.





Почтовые карточки принимаются к отправке в местах проведения акции. Список таких мест размещен на сайте "Белпочты".







