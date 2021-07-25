Иллюстрационное фото. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович посещает стенд фабрики «Слодыч» на новогоднем празднике для детей-сирот Кобринского района. 16 декабря 2016 года. Фото: Slodych.by





Учредители инициативы «Ўмовы для мовы» Игорь Случак и Алина Нагорная обратились к кондитерской фабрике «Слодыч» с просьбой добавить белорусский язык на пакеты продукции, сообщает Белсат. Ответ, как пишет «Радио Свабода», был такой:





«…Обращением только на белорусском языке вы избавили возможности русскоговорящих сотрудников ОАО, ответственных за делопроизводство, получить информацию о сути просьбы на том языке, который они используют в повседневной жизни. Таким образом, русскоговорящая категория сотрудников — а это практически 100% — дискриминируется вами по языковому признаку, что нарушает ст. 17 Конституции Республики Беларусь».





Случак и Нагорная обжаловали такой ответ за подписью главного технолога Марии Ярошкиной в прокуратуре и администрации Партизанского района Минска.





Прокуратура обязала руководство «Слодыча» дать ответ на белорусском и привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности. Администрация района составила протокол и передала дело в суд. Управление образования Первомайского района составило протокол о нарушении законодательства о языках (ст. 10.16 КоАП РБ).





Случак и Нагорная с соратниками публиковали подробные инструкции о том, как писать обращения о применении белорусского языка и куда обращаться в случае нарушения языковых прав, издали бумажное пособие «Абаронім мову», а теперь Нагорная пишет книгу «Мова 404» о нарушении языковых прав в Беларуси. В дом Случака и Нагорной периодически наведываются силовики и неизвестные.



