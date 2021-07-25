Минские власти наказали «Слодыч» за оскорбительный ответ на белорусскоязычное обращение
Представитель «Слодыча» писала, что белорусскоязычное обращение дискриминирует русскоязычных.
Иллюстрационное фото. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович посещает стенд фабрики «Слодыч» на новогоднем празднике для детей-сирот Кобринского района. 16 декабря 2016 года. Фото: Slodych.by
Учредители инициативы «Ўмовы для мовы» Игорь Случак и Алина Нагорная обратились к кондитерской фабрике «Слодыч» с просьбой добавить белорусский язык на пакеты продукции, сообщает Белсат. Ответ, как пишет «Радио Свабода», был такой:
«…Обращением только на белорусском языке вы избавили возможности русскоговорящих сотрудников ОАО, ответственных за делопроизводство, получить информацию о сути просьбы на том языке, который они используют в повседневной жизни. Таким образом, русскоговорящая категория сотрудников — а это практически 100% — дискриминируется вами по языковому признаку, что нарушает ст. 17 Конституции Республики Беларусь».
Случак и Нагорная обжаловали такой ответ за подписью главного технолога Марии Ярошкиной в прокуратуре и администрации Партизанского района Минска.
Прокуратура обязала руководство «Слодыча» дать ответ на белорусском и привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности. Администрация района составила протокол и передала дело в суд. Управление образования Первомайского района составило протокол о нарушении законодательства о языках (ст. 10.16 КоАП РБ).
Случак и Нагорная с соратниками публиковали подробные инструкции о том, как писать обращения о применении белорусского языка и куда обращаться в случае нарушения языковых прав, издали бумажное пособие «Абаронім мову», а теперь Нагорная пишет книгу «Мова 404» о нарушении языковых прав в Беларуси. В дом Случака и Нагорной периодически наведываются силовики и неизвестные.
18:34 25/07/2021
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