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Чиновник заявил, пишет Zerkalo.io, что коронавирус никуда не ушел и «прежней жизни — свободной, легкой, радостной — уже не будет».





— Что до самой пандемии, то она никуда не ушла и не уйдет. И если кто-то до сих пор думает, что его это не коснётся, он ошибается. Взять, к примеру, индийский штамм. Если недели две назад он только появился в Индии, то сегодня уже есть в Гоме­ле. Если говорить немедицинским языком, индийский штамм — это три дня — и в реанимацию. Как спастись? Ответ один: надо при­виваться.





Он обратил внимание на то, что вакцинация в регионе идет очень медленно: в Гомельской области привилось лишь 200 тысяч человек, а необходимо привить 820 тысяч.





— То есть по вак­цинации мы еще только в начале пути. И если сегодня предприятия (особенно сельскохо­зяйственные) будут нас тянуть назад, мы с пандемией не спра­вимся, — отметил чиновник.





Ранее, напомним, индийский штамм (штамм «дельта») был выявлен в Минске и Лидском районе. Он отличается тем, что крайне заразен. Мутировавший вирус ведет себя агрессивнее, чем предыдущие варианты коронавируса: процент течения заболевания в более тяжелой форме гораздо выше, симптомы несколько другие — вместо потери обоняния могут проявляться недомогания в виде желудочно-кишечных расстройств.







