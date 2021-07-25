Потоки воды снесли машины: Бельгия снова уходит под воду
Новые наводнения произошли в бельгийском регионе Валлония, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
Сильные дожди обрушились на регион в субботу. От стихии сильно пострадал города Динант и Намюр.
Потоки воды повредили улицы, пишет ru.oxu.az, унесли много автомобилей. Также были утечки газа и разлив мазута на улицы.
По данным властей, городам был нанесен большой материальный ущерб. Жертв среди населения при этом не зафиксировано.
16:38 25/07/2021
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