Потоки воды снесли машины: Бельгия снова уходит под воду









Сильные дожди обрушились на регион в субботу. От стихии сильно пострадал города Динант и Намюр.





Потоки воды повредили улицы, пишет ru.oxu.az, унесли много автомобилей. Также были утечки газа и разлив мазута на улицы.





По данным властей, городам был нанесен большой материальный ущерб. Жертв среди населения при этом не зафиксировано.