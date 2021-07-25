



Как рассказали в пресс-службе БГУ, в «максимум» вошли результаты ЦТ по белорусскому и английскому языкам, средний балл аттестата и 100 баллов за победу на республиканской олимпиаде по обществоведению. Такого успеха девушка достигла без подготовки у репетиторов, пишет Звязда. Занималась самостоятельно и посещала факультативы по профильным предметам.





Настя в этом году с отличием окончила лицей БГУ, является уроженкой Жлобина. В этом городе она ранее училась в средней школе № 13 и гимназии № 1. Во время учебы активно участвовала в олимпиадах по английскому языку, где занимала призовые места.





Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании подала документы на специальность «Международные отношения». В будущем планирует построить карьеру дипломата.





В истории приемных кампаний в нашей стране это второй случай максимальных баллов у абитуриента. Впервые в 2018 году 400 баллов набрала также нынешняя студентка ФМО БГУ Анастасия Жовнерик. Девушка обучается сейчас на четвертом курсе по специальности «Международные отношения».







