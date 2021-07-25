



Вылет митулицы, как называют этих мотыльков в Витебске, на этот раз был не такой массовый и устрашающий, как в 2018 году. Напомним, пишет ННВ, что тогда видео, снятое в нашем городе, облетело крупнейшие телеканалы планеты.





В этом году массовый лет поденки начался в Витебске на несколько дней позже, чем в Могилеве, где мотыльки вышли из Днепра в ночь с 20 на 21 июля.









Выход и роение мотыльков поденки массовым в Витебске бывает с периодичностью в 3-4 года. Обычно скопление мотыльков наблюдают у фонарей на Кировском мосту, однако, например, в 2010 году бабочки опустились на площадь Победы в районе мемориального комплекса.









Во время такого роения эфемерид происходит спаривание, в результате которого самцы митулицы, а самки снова возвращаются к воде, чтобы отложить яйца. Взрослые поденки живут нескольких суток, некоторые из них — всего один день, с чем, собственно, и связано название этих бабочек.