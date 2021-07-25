Жара в Беларуси продолжается: в понедельник выше 30°С





Температура во многих районах Беларуси в понедельник, 26 июля, может подняться до +31°С, об этом сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В связи с погодными условиями на этот день объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам, в первый рабочий день недели будет переменная облачность, в основном без осадков. Ветер ночью - неустойчивый слабый, днем - юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый.





В ночное время столбик термометра поднимется до +14..+19 °С, местами будет колебаться в пределах +11..+13°С градусов тепла.





Днем местами температура может подняться до +26..+31°С.





Из-за жаркой погоды в Беларуси ограничено или запрещено посещение лесов. Так, на сегодняшний день ходить в лес нельзя в 56 районах Беларуси. Исключение составляется Витебская и Могилевская области – там посещать лес можно беспрепятственно. Относительно спокойна обстановка в Брестской области - там запрет касается только двух районов.