+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Год колонии за слово "дебил": Беларусь первая в Европе по количеству заключённых

Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключённых на 100 тысяч человек. В нашей стране на каждые 100 тысяч человек 354 заключённых.

В Ватикане совсем нет заключенных / Еврорадио

Такую статистику опубликовала Стамбульская Академия уголовного права. На втором месте — Турция (335 заключённых на 100 тысяч), передает Еврорадио. Россия занимает третье место (331 заключённый на 100 тысяч).

 

Карта по количеству заключённых / Стамбульская Академия криминального права
В Ватикане вообще нет заключенных. В Сан-Марино всего 6 человек на 100 тысяч населения, а в Монако — 21 человек.

По данным лишенного аккредитации ПЦ «Весны», на прошлой неделе белорусов чаще всего судили за оскорбление государственных чиновников, судей, полиции и президента (статьи 368, 369, 391 Уголовного кодекса).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]