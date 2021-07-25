В Ватикане совсем нет заключенных / Еврорадио





Такую статистику опубликовала Стамбульская Академия уголовного права. На втором месте — Турция (335 заключённых на 100 тысяч), передает Еврорадио. Россия занимает третье место (331 заключённый на 100 тысяч).









Карта по количеству заключённых / Стамбульская Академия криминального права

В Ватикане вообще нет заключенных. В Сан-Марино всего 6 человек на 100 тысяч населения, а в Монако — 21 человек.





По данным лишенного аккредитации ПЦ «Весны», на прошлой неделе белорусов чаще всего судили за оскорбление государственных чиновников, судей, полиции и президента (статьи 368, 369, 391 Уголовного кодекса).



