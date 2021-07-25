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Маяк, скалы и спа-курорты: ЮНЕСКО обновило список мирового культурного наследия

Пять новых объектов в арабских и европейских регионах внесены в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Маяк, скалы и спа-курорты: ЮНЕСКО обновило список мирового культурного наследия
Фото: Ольга Танасийчук
Решение принято на 44-й сессии Комитета всемирного наследия (состоялась виртуально), список обнародован на сайте ЮНЕСКО, сообщает Укринформ.

Новые объекты находятся в Саудовской Аравии, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Северной Ирландии.

В единый «транснациональный» объект зачислены большие курортные города Европы, всего 11 городов, расположенных в семи европейских странах: Баден-бай-Вин (Австрия); Спа (Бельгия); Франтишковы Лазне (Чехия); Карловы Вары (Чехия); Марианские Лазни (Чехия); Виши (Франция); Бад-Эмс (Германия); Баден-Баден (Германия); Бад Киссинген (Германия); Монтекатини-Терме (Италия) и город Бат (Великобритания). Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. «Они свидетельствуют о международной европейской культуре спа, которая развивалась с начала 18 века до 1930-х годов, что привело к появлению больших международных курортов, которые повлияли на городскую типологию вокруг ансамблей курортных зданий, таких как Курхаус и Курзааль (здания и комнаты, предназначенные для терапии), бюветы, поилки, колоннады и галереи, предназначенные для использования природных минеральных водных ресурсов и их практического использования для купания и питья ... », - объясняется на сайте.

Еще одним объектом признан маяк Кордуана во Франции, построенный на рубеже 16-17 веков по проекту инженера Луи де Фуа и переделанный инженером Жозефом Тэлером в конце 18 века. Шедевр морской сигнализации, монументальная башня Кордуана украшена пилястрами, колоннами модильйонов и горгульями, она олицетворяет большие этапы архитектурной и технологической истории маяков и была построена с амбицией продолжения традиций знаменитых маяков античности, иллюстрируя искусство строительства таких объектов в период, когда маяки играли важную роль как территориальные маркеры и как инструменты безопасности», - отмечается в посте. Архитектурные формы сооружения черпали вдохновение из античных моделей, ренессансного маньеризма и специфического архитектурного языка французской инженерной школы École des Ponts et Chaussées.

Третьим объектом стала Колония художников на холме Матильды (Матильденхёе) в Дармштадте, Германия, основанная в 1897 году. Архитектурный к плекс на Матильденхёе представляет собой уникальный памятник эпохи модерна. В 1901-1914 годах Матильденхёе была одним из самых важных европейских и мировых центров искусства и архитектуры.
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В Италии отмечен фресковый цикл Падуи XIV века. Он состоит из восьми религиозных и светских строительных комплексов в историческом огражденном городе Падуя, в котором размещена подборка фресок, написанных разными художниками между 1302 и 1397 годами для разных покровителей и в зданиях с разными функциями. Тем не менее, фрески сохраняют единство стиля и содержания.

Одна достопримечательность находится в Саудовской Аравии, это культурный район Хима, расположенный в засушливой горной местности на юго-западе Саудовской Аравии, на одном из древних караванных путей на Аравийском полуострове. Культурный район содержит внушительную коллекцию наскальных изображений, демонстрирующих охоту, фауну, флору и образ жизни в культурном наследии в течение 7000 лет. Путешественники и армии, которые останавливались на этом месте, оставляли множество скальных надписей и петроглифов в течение веков и до конца 20 века, большинство из которых сохранились в нетронутом состоянии.

Внесение памятников в Список мирового наследия ЮНЕСКО планируется продлить до 28 июля.
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