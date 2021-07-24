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В Германии «ясновидящие» вымогали деньги, среди задержанных – белорус

В немецкой земле Нижняя Саксония «ясновидящие» вымогали деньги у граждан, обещая избавление от якобы ожидающих их семьи несчастий. По делу задержаны трое мужчин, предположительно принимавших участие в мошенничестве. Среди них – и житель Беларуси, сообщает местная полиция.

«Дающие силу» камни. Фото: немецкая полиция

В частности, жертвой обмана стала женщина из города Дамме. Ей 16 июля позвонила незнакомка, представившаяся ясновидящей, и сообщила, что на семью обрушится беда: кто-то из родных тяжело заболеет или умрет. Чтобы избежать этого, пишет Belmir.by, надо пожертвовать деньги в церкви на молитвы. Женщина послушалась и передала неизвестному преступнику сравнительно небольшую пятизначную сумму.


Спустя несколько дней, 20 июля, неизвестная снова позвонила и опять предсказала несчастье. Причем сейчас для спасения необходимо было заплатить уже большую сумму наличными в обмен на камень, который даст семье силу. Женщина не могла собрать всю сумму и связалась с дочерью. Та отреагировала правильно и сразу же сообщила в полицию.

Изъятые Opel и Explorer. Фото: немецкая полиция

«Ясновидящая» снова связалась с жительницей Дамме, и были согласованы дата и место обмена денег на камень. Только в этот раз в совершении сделки приняла участие полиция, которая и задержала получателя средств. Их приехал забрать на электросамокате 22-летний мужчина, проживающий в Украине.


В рамках операции правоохранители также обнаружили подозрительную легковую машину с двумя мужчинами – 49-летним жителем Беларуси и 27-летним жителем Польши. В автомобиле нашлись уже упомянутые «спасительные» камни, ключи от электросамоката и другие улики.

Трое подозреваемых предварительно помещены под стражу. Машину и электросамокат изъяли. У задержанных обнаружили еще наличные на пятизначную сумму, которые могли быть получены подобным же мошенническим путем.

Теперь полиция ищет других возможных пострадавших или свидетелей и информирует, что мошенники использовали синий седан марки Opel Vectra 1998 года выпуска, а также серебряный электросамокат марки Explorer с длинным черным рулем.
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