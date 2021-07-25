+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Cильно искусали комары, самостоятельно передвигаться уже не могла»: В Слониме нашли пропавшую три дня назад пенсионерку

23 июля в Слонимский РОВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 81-летняя соседка Мария Ивановна Межонова отсутствует по месту жительства.


Со слов заявительницы в последний раз она видела соседку 20 июля, когда та выходила из дома. Женщина предположила, пишет s13.ru, что пропавшая могла отправиться в лес, рассказывают подробности этой истории в УВД Гродненского облисполкома.

— После поступления сообщения были начаты поисково-спасательные мероприятия, в которых участвовали сотрудники РОВД, а также волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» из города Барановичи. В ходе поисковых мероприятий прочесывались лесные массивы и водоемы, - говорят с милиции Гродно.

Около 23:00 прочесывался очередной участок леса. Правоохранители и волонтеры выкрикивали имя женщина, она услышала голоса и отозвалась.



Женщину сильно искусали комары, самостоятельно передвигаться она не могла. Она была передана медицинским работникам для оказания помощи.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]