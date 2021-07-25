Новый вид насекомого нашли в Столинском районе Беларуси

Фото: Denis Kitel / Facebook





По сообщению орнитолога, пишет Zerkalo.io, стрекозу заметили 24 июля на Ольманских болотах на Полесье (Столинский район).





Фото: Denis Kitel / Facebook





Малую голубую стрекозу называют также прямобрюх синеющий. Она получила название из-за того, что самец с возрастом приобретает синий налёт («синеет») на брюшке и частично на груди.





Этот вид обитает в Южной и Центральной Европе, Средиземноморье, Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Замечали малую голубую стрекозу и в странах-соседках Беларуси — Польше и Украине.



