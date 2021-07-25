+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новый вид насекомого нашли в Столинском районе Беларуси

В Столинском районе обнаружен новый для Беларуси вид стрекоз — малая голубая стрекоза (Orthetrum coerulescens). Об этом сообщил в фейсбуке белорусский орнитолог Денис Китель

Фото: Denis Kitel / Facebook

По сообщению орнитолога, пишет Zerkalo.io, стрекозу заметили 24 июля на Ольманских болотах на Полесье (Столинский район).

Фото: Denis Kitel / Facebook

Малую голубую стрекозу называют также прямобрюх синеющий. Она получила название из-за того, что самец с возрастом приобретает синий налёт («синеет») на брюшке и частично на груди.

Этот вид обитает в Южной и Центральной Европе, Средиземноморье, Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Замечали малую голубую стрекозу и в странах-соседках Беларуси — Польше и Украине.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]