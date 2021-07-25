В Британии обнаружена новая мутация коронавируса









Мутация была обозначена как исследуемый вариант 21 июля 2021 года. Новое обозначение было сделано на основе раннего анализа его генетического профиля, пишет ukrinform.ru, а также его очевидной международной экспансии и последующего появления в Великобритании.





На сегодняшний день по стране выявлено шестнадцать подтвержденных случаев B.1.621, большинство из которых связано с поездками за границу.





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В настоящее время нет данных о передаче инфекции в Великобритании.





Как отмечают в ведомстве, пока неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение заболевания, и насколько действенны против его распространения существующие вакцины.







