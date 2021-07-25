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Глава ЦРУ заявил, что у властей США нет окончательного вывода о происхождении коронавируса

Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождения коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью Национальному общественному радио США.



Бернсу был задан вопрос, какова, по оценке ЦРУ, вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Глава управления напомнил, что американский президент Джо Байден ранее попросил разведсообщество США попытаться сделать свое заключение по этому вопросу.

«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <…> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», — ответил Бернс.
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