Глава ЦРУ заявил, что у властей США нет окончательного вывода о происхождении коронавируса
Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождения коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью Национальному общественному радио США.
Бернсу был задан вопрос, какова, по оценке ЦРУ, вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Глава управления напомнил, что американский президент Джо Байден ранее попросил разведсообщество США попытаться сделать свое заключение по этому вопросу.
«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <…> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», — ответил Бернс.
09:58 25/07/2021
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