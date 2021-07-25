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«Это был фейк!». В Ольшанском сельисполкоме прокомментировали видео с огурцами

Несколько дней назад появилось видео из Ольшан, на котором микроватобус колесами давит большую кучу огурцов. В сети есть как минимум два видеоролика.

Зачем? Якобы продавать за бесценок — всего по 10 копеек за килограмм — невыгодно. 


 
 Корреспондент газеты «7 дней» узнала, что думают об этом местные власти. Комментарий из Ольшанского сельисполкома Столинского района публикует БЕЛТА: 

— Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить — давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк! — говорит заместитель председателя исполкома Юлия Стрибулевич. — Выращивают огурцы в два оборота. Сейчас заканчивается первый, когда падает качество и идет большая выбраковка, пишет brestcity.com. На видео — отходы, которые собираются и вывозятся с рынка. Но проблемы со сбытом есть, и не только огурцов. За какие деньги люди обуют и оденут детей к школе, когда цена кило огурцов — 10 копеек!
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