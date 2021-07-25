+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Германию снова накрыли дожди: население готовят к эвакуации

Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди, поэтому возможна эвакуация.



Как сообщает Укринформ со ссылкой на DW.

Отмечается, что в субботу ожидаемое количество осадков не превышает 30-40 литров на квадратный метр, в некоторых районах – не более 10 литров, заявила глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман (Begona Hermann) в Бад-Нойенаре - Арвайлере. В воскресенье утром погодные условия могут ухудшиться, поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация, указала она далее.

По ее словам, находящиеся в Шульде, Инзуле, Дюмпельфельде и Бад-Нойенаре могут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые доставят их во временное убежище в Ляймерсдорфе, сообщается далее. "Люди могут сами принять соответствующее решение", - отметила Херман. Хотя осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системе.

Между тем полиция и кризисный штаб призвали население отказаться до конца дня от поездок в эпицентр катастрофы в земле Рейнланд-Пфальц для оказания помощи пострадавшим. Готовность граждан помочь"по-прежнему огромна и непрерывна", но все подъездные пути к долине реки Ар, а также дороги в самом районе наводнения "полностью переполнены", заявил президиум полиции в Кобленце.

Поэтому в пробках стоит, в том числе, строительная техника, необходимая для восстановления дорог, мостов и водопроводов, а также транспорт для вывоза мусора, указывается далее в заявлении. В другие дни и других местах помощь "с благодарностью принимается", сообщила полиция.

Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца, для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельное МВД издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на случай сильных дождей.

Как сообщал Укринформ, на сегодняшний день известно о 179 жертвах наводнения, бушевавшей на западе Германии во второй половине прошлой недели.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]