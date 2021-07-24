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Сайт независимого гомельского издания "Сильные новости" снова в строю

Основатель и директор регионального портала Петр Кузнецов заявил, что технические проблемы, возникшие 15 июля, наконец-то удалось решить.

 Кто-то взломал программный код и оставил там много ошибок, которые повредили сайт.


“Там пока, конечно, почти нет актуальных новостей - все время простоя доступа к админке не было и у редакции и работа шла через соцсети”, — написал он в Facebook.

9 и 13 июля у сотрудников gomel.today прошли обыски. На днях стало известно, что Гомельский горисполком направил постановление о ликвидации юридического лица, владеющего проектами Петра Кузнецова.
euroradio.fm
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