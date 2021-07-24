Их ему присудили еще в конце прошлого года. «Пришли на прошлой неделе домой и предложили досидеть», — написал у себя в соцсетях Вадимир. С его разрешения приводим выдержки про бытовые условия на Окрестина, пишет zerkalo.io/





Напомним, старшего сына бывшего витебского мэра Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября прошлого года. Возле магазина «Рига», куда парень приехал за покупками, его вытащили прямо из-за руля автомобиля, доставили в РУВД, а потом в Жодино. Через два дня в тюрьме состоялся суд, но заседание перенесли, а Зарянкина отпустили из-под стражи.





Рассмотрели дело уже в начале декабря в суде Старых Дорог. Вадимира признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (тогда это была статья 23.34 КоАП) и назначили ему 10 суток административного ареста. Вадимир подавал жалобу в Минский областной суд, чтобы опротестовать решение суда первой инстанции, однако это сделать не удалось.





Но отбывать арест его «пригласили» на Окрестина на прошлой неделе. После освобождения он рассказал, как проходило отбывание ареста.

Про бытовые условия на Окрестина

Вадимир рассказал, что он успел сменить три камеры. Мужчина обращает внимание на их переполненность.





«Сначала сидел в четырехместной, где было 16 человек и температура за +40. В камере все были в одном белье абсолютно мокрые, было трудно дышать и просто шевелиться, — пишет Вадимир. — Переполненность камер такая, что места хватает ровно на то, чтобы всем поместиться спать на полу. Если кого-то освобождали, то скоро приводили новых людей».





Вадимир вспоминает, что белье и матрасы не выдавали.





«Большинство спит на полу, это комфортнее, чем на железе нар, — отмечает Вадимир. — Личные вещи взять с собой в камеру не разрешают, передачи от родственников принимают, но не передают — отдают, когда освобождаешься (так что, если столкнетесь, передавать передачи сейчас нет смысла). В результате почти все сидят без сменного белья, одежды, зубной щетки, полотенца, не говоря уже о книгах».





При этом неполитические, по его словам, «сидят с комфортом, спят на белье и получают передачи».





«За 10 дней в душ не водили ни разу, мы мылись из бутылок над унитазом. Отбой в 22, подъем — в 6 утра, днем лежать нельзя. Каждую ночь камеру будят два раза, в 2 и 4 часа, чтобы устроить перекличку. Выспаться, таким образом, не удается, усталость накапливается», — пишет Вадимир.





Он обращает внимание на одну деталь: «если у тебя были деньги при поступлении в ЦИП, их принудительно изымут в счет оплаты питания и даже принесут в камеру чек».





Вадимир рассказал, что на Окрестина потерял обоняние. После освобождения он сделал тест, оказалось, что заразился коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию.





Мужчина уточняет, что «познакомился с большим количеством классных людей. При этом добавляет, что не желает никому оказаться в таких условиях.







