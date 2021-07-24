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У жителя Фрунзенского района дома жил волк. Каких животных отлавливают в Минске

Кроме отлова бездомных кошек и собак, которые когда-то были домашними «Фауна города» выезжает на вызовы и при обнаружении диких животных. Об этом в эфире программы «В городе М» на "Радио-Минск "рассказала директор ГП "Фауна города «Татьяна Цариковская, сообщают «Минск-Новости».

Одна из задач предприятия «Фауна города» — отлов безнадзорных животных. Процедура проходит по графику, согласованному с распорядительными местными органами, и заявкам жилищно-эксплуатационных и других служб.

— Работать без заявки мы не имеем права, — объясняет Т. Цариковская. — Но часто бывает, что отлов проводится в срочном порядке. Это происходит, когда животные покусали людей или представляют опасность. Совсем недавно на ул. Неманская хозяйская собака оказалась одна в подъезде и никого туда не пускала. Жители вызвали милицию, а они — нас. В случае экстренной заявки, как эта, хозяин обычно быстро объявляется. Так произошло и в этом случае.

Но совсем не обязательно найденные «беспризорники» — это кошки и собаки. Нередко специалистов «Фауны города» вызывают МЧС и РОВД для помощи в отлове диких животных.

— Не так давно люди увидели на улицах города бобра. Мы помогли выпустить его в естественную среду обитания. Несколько раз попадались волки, лисы. Одного волка выловили в Уручье. Он приходил туда кормиться. Насколько я понимаю, животное было не совсем диким. Еще один волк находился у жителя Фрунзенского района. Мы забрали животное, у нас волк выдержал карантин. Потом его забрали в пункт содержания диких животных. Ведь в квартирах их содержание запрещено. Однажды даже было поросенок. Милиция изъяла его у людей, которые над ним издевались, и завезла в зоосад в Могилев, — комментирует директор ГП «Фауна города».

Специалист рассказала, что нередко люди привозят лис и белак, которых находят на дороге. Но таким животным в заведении тоже живется плохо, поэтому их вскоре отпускают на свободу.
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