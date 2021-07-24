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Юрию Антонову сделали операцию в Вене - артист пока в инвалидном кресле

Народный артист России Юрий Антонов взволновал поклонников, разместив видео в инвалидной коляске в больнице, но причиной плохого самочувствия артиста стал не коронавирус.

 Популярный певец и композитор Юрий Антонов перенес серьезную операцию в частной клинике в Австрии, об этом сам исполнитель рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте.
На видео Антонов в защитной маске находится в инвалидной коляске, его перевозит медсестра клиники.
"Сейчас я нахожусь в Вене, в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава", — сообщил артист.


Любимец публики уточнил, что операция длилась более трех часов и была очень болезненной, однако сейчас он уже приходит в себя.

На сообщение об операции взволнованно отреагировали не только многие 
подписчики, но и известные люди - друзья музыканта и коллеги по цеху. В частности, Игорь Крутой написал: "Юрочка, выздоравливай", также пожелания здоровья Юрию Антонову в комментариях добавили Югорь Николаев, Валерия, Эмин Агаларов, Огел Газманов и другие известные персоны.
Годом ранее Антонов перенес еще одну серьезную операцию на коленном суставе, после которой артисту потребовалась длительная реабилитация.
sputnik.by
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