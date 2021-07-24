Напомним, Мария Колесникова — профессиональный музыкант. В прошлом году она вошла в команду Виктора Бабарико, так и не ставшим кандидатом в президенты Беларуси. Недавно Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. Суд над Марией Колесниковой еще не начинался. Сейчас, обвиняемая в ряде уголовных преступлений Колесникова находится в минской «володарке». И очень скучает без музыки, пишет blizko.by





«В тюрьме нет музыки — для Марии Колесниковой это настоящая пытка.









Поэтому она очень рада, когда ей отправляют ноты и она может представить музыку в своей голове. Отправьте ноты для Маши, ей будет очень приятно», вот такое сообщение появилось в телеграм-канале Виктора Бабарико.



