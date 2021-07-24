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Мария Колесникова передала необычное пожелание из СИЗО. Вот о чем она просит

В ожидании суда Колесникова находится в минском СИЗО №1.

Напомним, Мария Колесникова — профессиональный музыкант. В прошлом году она вошла в команду Виктора Бабарико, так и не ставшим кандидатом в президенты Беларуси. Недавно Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. Суд над Марией Колесниковой еще не начинался. Сейчас, обвиняемая в ряде уголовных преступлений Колесникова находится в минской «володарке». И очень скучает без музыки, пишет blizko.by

«В тюрьме нет музыки — для Марии Колесниковой это настоящая пытка. 

 

Поэтому она очень рада, когда ей отправляют ноты и она может представить музыку в своей голове. Отправьте ноты для Маши, ей будет очень приятно», вот такое сообщение появилось в телеграм-канале Виктора Бабарико.
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