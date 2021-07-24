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На юге Африки зафиксированы рекордные морозы и выпал снег

Таких низких температурных показателей в регионе не было за весь период метеорологических наблюдений. Впервые за несколько лет выпал снег.

фото: korrespondent.net, из архива

В центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, метеорологи минувшей ночью зафиксировали рекордные температурные минусовые показатели, пишет ТАСС.

Так, в ночь на субботу, 24 июля, в 19 районах страны были побиты исторические рекорды самой низкой температуры.

Например, в городе Кимберли температура воздуха была минус 9,9 градусов Цельсия. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.

В Йоханнесбурге, самом крупном по численности жителей городе в ЮАР, температура воздуха ночью опустилась до минус семи градусов.

Предыдущий рекорд холодов здесь был зафиксирован 19 июля 1995 года – минус 6,3 градуса.

Также отмечается, что впервые за многие годы в различных районах страны выпал снег.

Ожидается, что холодная погода продержится в ЮАР около недели.

Тем временем в Турции после проливных дождей началось наводнение.

А в Пакистане непогода унесла уже 15 жизней. Страну заливает дождями. Обильные осадки спровоцировали разрушительные паводки — власти проводят спасательные операции.
telegraf.by
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