На юге Африки зафиксированы рекордные морозы и выпал снег
Таких низких температурных показателей в регионе не было за весь период метеорологических наблюдений. Впервые за несколько лет выпал снег.
фото: korrespondent.net, из архива
В центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, метеорологи минувшей ночью зафиксировали рекордные температурные минусовые показатели, пишет ТАСС.
Так, в ночь на субботу, 24 июля, в 19 районах страны были побиты исторические рекорды самой низкой температуры.
Например, в городе Кимберли температура воздуха была минус 9,9 градусов Цельсия. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.
В Йоханнесбурге, самом крупном по численности жителей городе в ЮАР, температура воздуха ночью опустилась до минус семи градусов.
Предыдущий рекорд холодов здесь был зафиксирован 19 июля 1995 года – минус 6,3 градуса.
Также отмечается, что впервые за многие годы в различных районах страны выпал снег.
Ожидается, что холодная погода продержится в ЮАР около недели.
Тем временем в Турции после проливных дождей началось наводнение.
А в Пакистане непогода унесла уже 15 жизней. Страну заливает дождями. Обильные осадки спровоцировали разрушительные паводки — власти проводят спасательные операции.
16:35 24/07/2021
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